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    ​Азербайджан экспортировал сырую нефть на сумму 6,8 млрд. долларов

    Согласно данным таможенных деклараций экспортировано 16,117 млн. тонн нефти

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, за январь-сентябрь текущего года Азербайджан экспортировал 16 млн. 116 тыс. 881.28 тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 6 млрд. 814 млн. 606.27 тыс. долларов, что на 54% меньше аналогичного периода прошлого года.

    За 9 месяцев текущего года, согласно показателям счетчиков, по трубопроводам и посредством железнодорожного транспорта экспортировано 24 млн. 943 тыс. 952.92 тонн сырой нефти. Объемы экспортированной согласно показателям счетчиков нефти на 2% меньше аналогичного периода прошлого года.

    На долю нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан пришлось 20 млн. 334 тыс. 832.70 тонн общего объема экспортированной согласно показателям счетчиков нефти.

    По трубопроводу Баку-Супса экспортировано 3 млн. 174 тыс. 573.20 тонн сырой нефти, по северному маршруту (Баку-Новороссийск) 1 млн. 017 тыс. 004.00 тонн сырой нефти.

    За 9 месяцев года посредством железнодорожного транспорта экспортировано 417 тыс. 543.02 тонн сырой нефти.

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