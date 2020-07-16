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Азербайджан экспортировал полипропилен на 40 млн долларов

Азербайджан экспортировал полипропилен на 40 млн долларов Доля полипропилена в ненефтяном экспорте за четыре месяца равна 4,37%
Энергетика
16 июля 2020 г. 16:36
Азербайджан экспортировал полипропилен на 40 млн долларов

В январе-июне этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 50,6 тыс. тонн полипропилена.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Госкомтаможни, стоимость этих объемов продукции составила 39,9 млн долларов США.

Доля полипропилена в ненефтяном экспорте за четыре месяца равна 4,37%.

Напомним, что полипропилен производится на полипропиленовом заводе SOCAR Polymer годовой производственной мощностью 184 тыс. тонн. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября того же года. 

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