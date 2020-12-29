Азербайджан экспортировал полиэтилен на 67 млн долларов

В январе-ноябре этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 99,288 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах

В январе-ноябре этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 99,288 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов продукции составила 66,972 млн долларов США.

За 11 месяцев доля полиэтилена в ненефтяном экспорте составила 4,09%.

В Азербайджане производится полиэтилен низкой и высокой плотности. Полиэтилен низкой плотности производится на этилен-полиэтиленовом заводе Производственного объединения "Азерикимъя" SOCAR, а полиэтилен высокой плотности - на заводе SOCAR Polymer, сданном в эксплуатацию в феврале прошлого года.