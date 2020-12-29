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Азербайджан экспортировал полиэтилен на 67 млн долларов

Азербайджан экспортировал полиэтилен на 67 млн долларов В январе-ноябре этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 99,288 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах
Энергетика
29 декабря 2020 г. 11:04
Азербайджан экспортировал полиэтилен на 67 млн долларов

В январе-ноябре этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 99,288 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов продукции составила 66,972 млн долларов США.

За 11 месяцев доля полиэтилена в ненефтяном экспорте составила 4,09%.

В Азербайджане производится полиэтилен низкой и высокой плотности. Полиэтилен низкой плотности производится на этилен-полиэтиленовом заводе Производственного объединения "Азерикимъя" SOCAR, а полиэтилен высокой плотности - на заводе SOCAR Polymer, сданном в эксплуатацию в феврале прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan 67 milyon dollarlıq polietilen ixrac edib

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