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Азербайджан экспортировал полиэтилен на 60 млн долларов

Азербайджан экспортировал полиэтилен на 60 млн долларов За 10 месяцев доля полиэтилена в ненефтяном экспорте составила 4,2%
Энергетика
16 ноября 2020 г. 17:58
Азербайджан экспортировал полиэтилен на 60 млн долларов

В январе-августе этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 92,3 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов продукции составила 60,4 млн долларов США.

За 10 месяцев доля полиэтилена в ненефтяном экспорте составила 4,2%.

В Азербайджане производится полиэтилен низкой и высокой плотности. Полиэтилен низкой плотности производится на этилен-полиэтиленовом заводе Производственного объединения "Азерикимъя" SOCAR, а полиэтилен высокой плотности - на заводе SOCAR Polymer, сданном в эксплуатацию в феврале прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il 60 milyon dollarlıq polietilen ixrac edib

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