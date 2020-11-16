Азербайджан экспортировал полиэтилен на 60 млн долларов

За 10 месяцев доля полиэтилена в ненефтяном экспорте составила 4,2%

В январе-августе этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 92,3 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов продукции составила 60,4 млн долларов США.

За 10 месяцев доля полиэтилена в ненефтяном экспорте составила 4,2%.

В Азербайджане производится полиэтилен низкой и высокой плотности. Полиэтилен низкой плотности производится на этилен-полиэтиленовом заводе Производственного объединения "Азерикимъя" SOCAR, а полиэтилен высокой плотности - на заводе SOCAR Polymer, сданном в эксплуатацию в феврале прошлого года.