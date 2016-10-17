Азербайджан экспортировал по нефтепроводам 476 млн. тонн нефти

Баку.17 октября. REPORT.AZ/ По состоянию на 1 октября 2016 года по экспортным нефтепроводам Азербайджана на мировой рынок транспортировано около 475,6 млн. тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной в АЗЕРТАДЖ статье президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева.

Он отметил, что по Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) прокачано 315 млн. тонн, Баку-Супса – 77 млн. тонн, Баку-Новороссийск – 41,5 млн. тонн, посредством железной дороги транспортировано 20,1 млн. тонн нефти.

По словам президента SOCAR, за этот период транзит туркменской нефти по BTC составил 19,8 млн. тонн, казахстанской – 7,3 млн. тонн.

Открытие и начало эксплуатации месторождения “Шахдениз” выявило еще большее значение трубопровода BTC, а Южно-Кавказский трубопровод, проложенный в целях транспортировки газа с месторождения, построен параллельно с ним. Использование опыта строительства BTC при прокладке ЮКТ позволило сдать его в эксплуатацию в короткие сроки.

"Таким образом, диверсификация системы нефте- и газопроводов стала одним из самых больших успехов Азербайджана в результате подписания “Контракта века", – говорится в статье президента SOCAR.