​Азербайджан экспортировал нефтепродукты на сумму 218 млн. долларов

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2016 года Азербайджан экспортировал 921 738,09 тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 30,65% меньше аналогичного периода прошлого года.

Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 218,372 млн. долларов, что на 54,25% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.

За этот период экспорт нефтепродуктов составил 4,76% общего объема экспорта.