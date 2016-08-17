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    ​Азербайджан экспортировал нефтепродукты на сумму 218 млн. долларов

    Объем экспорта нефтепродуктов составил 922 тыс. тонн

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2016 года Азербайджан экспортировал 921 738,09 тонн нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 30,65% меньше аналогичного периода прошлого года.

    Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 218,372 млн. долларов, что на 54,25% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.

    За этот период экспорт нефтепродуктов составил 4,76% общего объема экспорта. 

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