Азербайджан экспортировал нефтепродукты на 118 млн долларов

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2017 года Азербайджан экспортировал 306,583 тыс. тонн нефтепродуктов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 51% меньше соответствующего периода прошлого года.
Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 118,817 млн долларов, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.
За отчетный период доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 3,46%.
Günel AbbasovaАвтор новости
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