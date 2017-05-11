Азербайджан экспортировал нефтепродукты на 118 млн долларов

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2017 года Азербайджан экспортировал 306,583 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 51% меньше соответствующего периода прошлого года.

Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 118,817 млн долларов, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

За отчетный период доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 3,46%.