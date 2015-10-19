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    ​Азербайджан экспортировал нефтепродукцию на сумму свыше 576 млн. долларов

    Объем экспорта нефтепродуктов составил 1,628 млн. тонн

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года Азербайджан экспортировал 1 млн. 628 тыс. 006.69 тонн нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов нефтепродукции составила 576 млн. 623.16 тыс. долларов, что на 44% меньше аналогичного периода прошлого года.

    Отметим, что за 9 месяцев текущего года экспортировано на 11% больше нефтепродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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