Азербайджан экспортировал карбамид на 9 млн долларов

За 10 месяцев на азотные удобрения пришлось 0,6% экспорта ненефтяного сектора

В январе-октябре этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 61,3 тыс. тонн азотных удобрений.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов продукции составила 9,15 млн долларов США.

За 10 месяцев на азотные удобрения пришлось 0,6% экспорта ненефтяного сектора.

Карбамид производится на заводе SOCAR Carbamid, построенном на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Завод сдан в эксплуатацию 16 января 2019 года. Мощность составляет 650-660 тысяч тонн карбамида в год. На экспорт предназначено 70% объема производства.