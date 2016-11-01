Азербайджан экспортировал из порта Супса 2,1 млн. тонн нефти

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В октябре этого года Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 267 643 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 21% меньше аналогичного показателя прошлого года.

В целом, за январь-октябрь из порта Супса экспортировано 2 121 271 тонн сырой нефти, что на 10,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании. Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн. тонн.