В феврале Азербайджан экспортировал электроэнергию более чем на 19 млн долларов

В феврале этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 144 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

За отчетный месяц Азербайджан экспортировал больше всего ненефтяной продукции в Турцию (38,3 млн долларов), вторую строчку занимает Россия (35,7 млн долларов), третью - Грузия (23,4 млн долларов).

Первое место среди экспортированных за февраль товаров ненефтяного сектора занимает электроэнергия (19,4 млн долларов), 2-е место - нечесаный хлопок (14 млн долларов) и 3-е место – очищенный фундук (12,7 млн долларов).

В обзоре также опубликован рейтинг ключевых экспортеров ненефтяного сектора.

В январе-феврале этого года в первую десятку частных компаний-экспортеров ненефтяного сектора вошли ООО "MKT İstehsalat Kommersiya", ООО SOCAR Polymer, представительство компании Azerbaijan International Mining Company LLP, ООО TST Export, ООО P-Aqro, ООО World Trade, ООО Sun Food, ООО Azhazelnut, ООО "Ram Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət", ООО GardenStore.

Список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. За ним следуют ОАО "Азерэнержи", ООО "Azəralüminium", ЗАО AzerGold, ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "CTS-Agro", ООО Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu Törəmə", ООО "Azəripək", ОАО "Suraxanı Maşınqayırma Zavodu Törəmə", ЗАО "Азербайджанские железные дороги".