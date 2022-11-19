Азербайджан экспортировал более 18 млрд куб. м природного газа в Европу по TAP

С момента ввода в эксплуатацию Транс-Адриатического трубопровода (TAP) из Азербайджана в Европу было транспортировано более 18 миллиардов кубометров природного газа.

С момента ввода в эксплуатацию Транс-Адриатического трубопровода (TAP) из Азербайджана в Европу транспортировано более 18 млрд кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом говорится на странице консорциума TAP в Twitter.

"Еще одна веха! С начала коммерческой эксплуатации ТАР безопасно транспортировал более 18 млрд кубометров газа в Грецию, Болгарию и Италию", - говорится в публикации.

Отмечается, что мощность TAP может быть поэтапно удвоена, что позволит внести дополнительный вклад в энергетическую безопасность Европы.