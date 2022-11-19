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Азербайджан экспортировал более 18 млрд куб. м природного газа в Европу по TAP

Азербайджан экспортировал более 18 млрд куб. м природного газа в Европу по TAP С момента ввода в эксплуатацию Транс-Адриатического трубопровода (TAP) из Азербайджана в Европу было транспортировано более 18 миллиардов кубометров природного газа.
Энергетика
19 ноября 2022 г. 14:54
Азербайджан экспортировал более 18 млрд куб. м природного газа в Европу по TAP

С момента ввода в эксплуатацию Транс-Адриатического трубопровода (TAP) из Азербайджана в Европу транспортировано более 18 млрд кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом говорится на странице консорциума TAP в Twitter.

"Еще одна веха! С начала коммерческой эксплуатации ТАР безопасно транспортировал более 18 млрд кубометров газа в Грецию, Болгарию и Италию", - говорится в публикации.

Отмечается, что мощность TAP может быть поэтапно удвоена, что позволит внести дополнительный вклад в энергетическую безопасность Европы.

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Версия на английском языке Azerbaijan exports over 18 bcm of natural gas to Europe through TAP
Версия на азербайджанском языке TAP ilə Avropaya 18 mlrd kubmetrdən çox Azərbaycan qazı nəql edilib

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