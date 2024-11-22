Министр: Азербайджан за 9 месяцев через Болгарию экспортировал в Европу свыше 1,4 млрд кубометров газа

С января по сентябрь этого года из Азербайджана в Европу, через Болгарию, было экспортировано свыше 1,4 миллиарда кубометров газа.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".
Министр, участвующий в "Стамбульском энергетическом форуме", отметил, что на встречах с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром и министром энергетики Болгарии Владимиром Малиновым обсуждались перспективы расширения сотрудничества в газовой сфере.
Также состоялась четырехсторонняя встреча по поставкам зеленой энергии, в которой приняли участие министры Азербайджана, Турции, Болгарии и первый заместитель премьер-министра Грузии Леван Давиташвили.
"Мы оценили возможности сотрудничества по поставкам зеленой энергии в Европу различными маршрутами с учетом возобновляемого энергетического потенциала Азербайджана и Центральной Азии", - написал Шахбазов.