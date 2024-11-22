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Министр: Азербайджан за 9 месяцев через Болгарию экспортировал в Европу свыше 1,4 млрд кубометров газа

Министр: Азербайджан за 9 месяцев через Болгарию экспортировал в Европу свыше 1,4 млрд кубометров газа С января по сентябрь этого года из Азербайджана в Европу, через Болгарию, было экспортировано свыше 1,4 миллиарда кубометров газа.
Энергетика
22 ноября 2024 г. 13:49
Министр: Азербайджан за 9 месяцев через Болгарию экспортировал в Европу свыше 1,4 млрд кубометров газа

С января по сентябрь этого года из Азербайджана в Европу, через Болгарию, было экспортировано свыше 1,4 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".

Министр, участвующий в "Стамбульском энергетическом форуме", отметил, что на встречах с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром и министром энергетики Болгарии Владимиром Малиновым обсуждались перспективы расширения сотрудничества в газовой сфере.

Также состоялась четырехсторонняя встреча по поставкам зеленой энергии, в которой приняли участие министры Азербайджана, Турции, Болгарии и первый заместитель премьер-министра Грузии Леван Давиташвили.

"Мы оценили возможности сотрудничества по поставкам зеленой энергии в Европу различными маршрутами с учетом возобновляемого энергетического потенциала Азербайджана и Центральной Азии", - написал Шахбазов.

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Версия на английском языке ФотоMinister: Azerbaijan exported over 1.4B cubic meters of gas to Europe in Jan.-Sept.
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: “Bu il Azərbaycan Bolqarıstandan Avropaya 1,4 milyard kubmetrdən artıq qaz ixrac edib”

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