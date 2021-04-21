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Азербайджан экспортировал 95 млрд кубометров газа с "Шахдениз"

Азербайджан экспортировал 95 млрд кубометров газа с "Шахдениз" Об этом говорится в оперативных данных Минэнергетики за три месяца текущего года
Энергетика
21 апреля 2021 г. 12:58
Азербайджан экспортировал 95 млрд кубометров газа с Шахдениз
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С блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, по состоянию на 1 апреля текущего года добыто около 180 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за три месяца текущего года.

Согласно информации, с момента ввода в эксплуатацию газоконденсатного месторождения "Шахдениз" по 1 апреля было добыто 140 млрд кубометров газа.

За этот период экспортировано 95 млрд кубометров газа, добытого с месторождения "Шахдениз".

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Версия на английском языке Azerbaijan exports 95 bcm of Shah Deniz gas
Версия на азербайджанском языке “Şahdəniz”dən hasil edilən 95 mlrd kubmetr qaz ixrac edilib

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