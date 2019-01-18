Азербайджан экспортировал 2,5 млрд кубометров газа в Грузию

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Грузию экспортировано 2 501,5 млн кубометров азербайджанского газа в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности за 2018 год министерства энергетики.

Объем поставляемого в Грузию газа в отчетном периоде увеличился на 14% или 306,9 млн кубометров по сравнению с 2017 годом.

Из этих объемов 1 101,8 млн кубометров газа транспортировано по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (газ с "Шахдениз"). Это на 35% или 286,9 млн кубометров больше, чем в 2017 году.

За отчетный период Госнефтекомпания Азербайджана транспортировала 1 399,7 млн кубометров газа по газопроводу Газимаммед-Газах, что на 1,4% или 20 млн кубометров больше показателя годом ранее.