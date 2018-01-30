Азербайджан экспортировал 2,2 млрд кубометров газа в Грузию

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Грузию экспортировано 2 194,6 млн кубометров азербайджанского газа в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности топливно-энергетического комплекса за 2017 год министерства энергетики.

Объем транспортируемого в Грузию газа в отчетном периоде увеличился на 12% по сравнению с 2016 годом.

Из этих объемов 814,9 млн кубометров газа транспортировано по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (газ с "Шахдениз"). Это на 2,8% больше, чем в 2016 году.

За отчетный период Госнефтекомпания Азербайджана транспортировала 1 379,7 млн кубометров газа по газопроводу Газимаммад-Газах, что на 18% больше показателя годом ранее.