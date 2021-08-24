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Азербайджан экспортировал 100 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз"

Азербайджан экспортировал 100 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз" С момента ввода в эксплуатацию и до 1 августа этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто 184 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
24 августа 2021 г. 11:54
Азербайджан экспортировал 100 млрд кубометров газа с месторождения Шахдениз

С момента ввода в эксплуатацию и до 1 августа этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто 184 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго касательно добычи нефти и газа в стране за январь-июль текущего года.

Согласно информации, с момента ввода в эксплуатацию газоконденсатного месторождения "Шахдениз" по 1 августа было добыто более 147 млрд кубометров газа.

За этот период на экспорт было направлено более 100 млрд кубометров газа c "Шахдениз".

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Версия на английском языке Azerbaijan exports more than 100 bcm of Shah Deniz gas 
Версия на азербайджанском языке “Şahdəniz”dən hasil edilən 100 mlrd kubmetr qaz ixrac edilib

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