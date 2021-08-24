Азербайджан экспортировал 100 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз"

С момента ввода в эксплуатацию и до 1 августа этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто 184 млрд кубометров природного газа.

С момента ввода в эксплуатацию и до 1 августа этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто 184 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго касательно добычи нефти и газа в стране за январь-июль текущего года.

Согласно информации, с момента ввода в эксплуатацию газоконденсатного месторождения "Шахдениз" по 1 августа было добыто более 147 млрд кубометров газа.

За этот период на экспорт было направлено более 100 млрд кубометров газа c "Шахдениз".