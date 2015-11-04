Азербайджан добывает углеводороды на 61 месторождении

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На месторождениях на территории Азербайджана до начала этого года добыто 1 883 млн. тонн нефтяного конденсата и 711,1 млрд. кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Годовом отчете на 2014 год" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно отчету, на месторождениях на суше добыто 970 млн. тонн нефтяного конденсата, 138 млрд. кубометров газа, на морских месторождениях - 913 млн. тонн нефтяного конденсата, 573,1 млрд. кубометров газа.

Отметим, что по информации на 1 января этого года на территории Азербайджана открыто 81 нефтяное месторождение. Сейчас углеводороды добываются на 61 месторождении, 20 месторождений по тем или иным причинам не привлечены к разработкам или их эксплуатация приостановлена.

Из действующих месторождений 41 находится на суше, 20 - на море.