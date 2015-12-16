​Азербайджан добыл в этом году более 38 млн. тонн нефти

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года в Азербайджане добыто 38,3 млн. тонн сырой нефти, 18,1 млрд. кубометров товарного природного газа. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, добыча нефти в годовом сравнении сократилась на 0,4%, товарного природного газа увеличилась на 6,3%.

За 11 месяцев текущего года в целом добыто 27,1 млрд. кубометров газа.

По состоянию на 1 декабря запасы нефти в Азербайджане составили 342,8 тыс. тонн, природного газа - 788,6 млн. кубометров.