​Азербайджан на сегодняшний день продал 218 млн. тонн прибыльной нефти

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ С 91 скважины блока месторождений "Азери, Чыраг и Глубоководный Гюнешли", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добывается более 90 тыс. тонн нефти и 36 млн. кубометров газа в сутки. С начала разработки по сегодняшний день добыто 393 млн. тонн нефти и 118 млрд. кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в своем выступлении на проходящей в Баку конференции SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

Х.Юсифзаде отметил, что до 1 апреля 2016 года на мировом рынке продано 218 млн. тонн прибыльной нефти Азербайджана: "Объемы добычи прибыльной нефти растут из года в год. Из добытых за первые 3 месяца с АЧГ 8 млн. тонн нефти 5,3 млн. тонн или 66 % пришлось на долю прибыльной азербайджанской нефти".

Представитель SOCAR сообщил, что по имеющимся маршрутам до 1 апреля 2016 года из Азербайджана транспортировано 406,4 млн. тонн нефти, из которых на долю трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан пришлось 299 млн. тонн: "За прошедший период объемы поставок по Баку-Супса составили 76 млн. тонн, Баку-Новороссийск - 11 млн. тонн, железнодорожным транспортом - 21 млн. тонн".

Х.Юсифзаде заявил, что ежегодная пропускная способность БТД равна 50 млн. тонн, в будущем планируется доведение ее до 60 млн. тонн.