Азербайджан до 2027 года планирует реализовать ВИЭ-проекты на 2,8 млрд долларов

Азербайджан до 2027 года за счет иностранных и местных инвестиций планирует реализовать проекты по строительству 8 солнечных и ветряных электростанций общей стоимостью 2,8 млрд долларов.

Азербайджан до 2027 года за счет иностранных и местных инвестиций планирует реализовать проекты по строительству 8 солнечных и ветряных электростанций общей стоимостью 2,8 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своей статье, опубликованной 18 октября в официальной печати.

“Реализация планов по строительству и подключению к сети до 2027 года 8 солнечных и ветряных электростанций промышленного масштаба общей мощностью около 2 ГВт за счет иностранных и местных инвестиций в размере около 2,8 млрд долларов США говорят о том, что Азербайджан стремительно продвигается по пути "зеленой энергии", и это уже необратимый процесс”, - написал министр.

По его словам, ожидается, что за счет производства 5,3 млрд кВт-час электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие три года, будет высвобождено 1,2 млрд кубометров газа, а эмиссии парниковых газов снизятся до 2,5 млн тонн.

"Реализация нашей повестки в области возобновляемых источников энергии получила более широкое распространение в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира " и COP29.

Он добавил, что в рамках COP29 будут объявлены итоги первого аукциона по возобновляемым источникам энергии, предусматривающего реализацию проекта строительства солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт.

"Еще один проект, реализации которого будет дан старт в рамках COP29, это СЭС "Шафаг " мощностью 240 МВт”, - отметил Шахбазов.

Он также добавил, что в настоящее время интенсивные работы ведутся по строительству ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, которая будет введена в эксплуатацию в следующем году. “На место уже доставлены компоненты 40 ветряных турбин, которые будут установлены в селе Пирекешкуль Абшеронского района и селе Ситалчай Хызынского района. Первая турбина мощностью 6,5 МВт будет установлена к конференции COP29”, - отметил он.