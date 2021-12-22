Азербайджан до 2025 года экспортирует в Турцию более 10 млрд кубометров природного газа

Азербайджан и Турция в этом году возобновили газовое соглашение по “Шахдениз-1", согласно которому до конца 2024 года в Турцию будет экспортировано в общей сложности более 10 млрд кубометров природного газа. Как сообщает Report, об этом заявил министр эн

Азербайджан и Турция в этом году возобновили газовое соглашение по “Шахдениз-1", согласно которому до конца 2024 года в Турцию будет экспортировано в общей сложности более 10 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на 1-м Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

После почти года интенсивных переговоров Азербайджан и Турция заключили новую газовую сделку взамен 20-летнего контракта, который истек в апреле.

Напомним, что согласно договору, подписанному в 2001 году, с газового месторождения “Шахдениз”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, по Южно-кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) Турция импортировала 6,6 млрд кубометров газа в год.

Новое газовое соглашение продлится только до конца 2024 года и предполагает, что Азербайджан будет продавать газ Турции фактически на спотовых условиях. В июле турецкий государственный регулятор в сфере энергетики начал аукционы по продаже ежедневных неиспользуемых спотовых мощностей в двух трубопроводах, по которым поступает азербайджанский газ - Южно-кавказскому трубопроводу и TANAP. Единственным участником торгов стала государственная компания BOTAŞ, которая подала заявку только на мощности Южно-кавказского газопровода, очевидно, предполагая, что азербайджанская AGSC захочет сохранить оставшиеся резервные мощности TANAP.

BOTAŞ по итогам трех аукционов зарезервировал около трети суточной мощности Южно-кавказского газопровода до конца года. На 2022 год его резервы составляют 2,62 млрд кубометров, а на 2023-24 годы - 3,84 млрд кубометров или около половины от 6,6 млрд кубометров в год, которые импортировались по старому контракту. Турция собирается и дальше предлагать свободные мощности на ежемесячных аукционах, что позволит BOTAŞ увеличивать импорт, если AGSC согласится продать газ.