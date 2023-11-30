О нас

Азербайджан был представлен на XXXVI заседании ОПЕК+

Азербайджан был представлен на XXXVI заседании ОПЕК+ Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял участие на XXXVI заседании министров стран-членов и стран-не членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая прошла в режиме онлайн.
Энергетика
30 ноября 2023 г. 21:21
Азербайджан был представлен на XXXVI заседании ОПЕК+

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие на XXXVI заседании министров стран-членов и стран-не членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая прошла в режиме онлайн.

Как сообщили Report в Минэнерго, на встрече была достигнута договоренность, что Бразилия присоединится к "ОПЕК+" с января 2024 года. Рассмотрен вопрос о квотах добычи Анголы, Конго и Нигерии на следующий год. Это означает, что ежедневная добыча нефти в 2024 году составит 1 110 000 баррелей в Анголе, 277 000 баррелей в Конго и 1 500 000 баррелей в Нигерии.

Новость обновляется.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “OPEC+"-un XXXVI iclasında təmsil olunub

Экслюзивные новости

Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi