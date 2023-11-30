Азербайджан был представлен на XXXVI заседании ОПЕК+

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял участие на XXXVI заседании министров стран-членов и стран-не членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая прошла в режиме онлайн.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие на XXXVI заседании министров стран-членов и стран-не членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая прошла в режиме онлайн.

Как сообщили Report в Минэнерго, на встрече была достигнута договоренность, что Бразилия присоединится к "ОПЕК+" с января 2024 года. Рассмотрен вопрос о квотах добычи Анголы, Конго и Нигерии на следующий год. Это означает, что ежедневная добыча нефти в 2024 году составит 1 110 000 баррелей в Анголе, 277 000 баррелей в Конго и 1 500 000 баррелей в Нигерии.

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