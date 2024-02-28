Азербайджан будет сотрудничать с германскими компаниями в области "зеленой" энергетики

Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с германскими компаниями в области "зеленой" энергетики и разработки зеленых технологий.

Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с германскими компаниями в области "зеленой" энергетики и разработки зеленых технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом говорилось на встрече министра Парвиза Шахбазова с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с генеральным директором Восточной бизнес-ассоциации Германии Михаэлем Хармсом.

На встрече была представлена информация о повестке энергетического перехода в Азербайджане, реализуемых и планируемых в стране проектах в области "зеленой" энергетики, а также о планах по экспорту возобновляемых источников энергии, в том числе зеленого водорода.

Обсуждены возможности сотрудничества с германскими компаниями по проектам солнечной и ветровой энергетики, биоэнергетики, зеленого водорода, энергоэффективности, разработки "зеленых" технологий.