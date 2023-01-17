Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии

Подписанные Азербайджаном с международными энергетическими компаниями соглашения, позволят нашей стране производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии.

Подписанные Азербайджаном с международными энергетическими компаниями соглашения, позволят нашей стране производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с председателем совета директоров Fortesque Future Industries Эндрю Форестом в Давосе.

Предусматривается, что производство части данной энергии в объеме 12 тысяч мегаватт будут осуществлять SOCAR и компания Fortesque Future Industries.