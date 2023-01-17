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Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии

Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии Подписанные Азербайджаном с международными энергетическими компаниями соглашения, позволят нашей стране производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии.
Энергетика
17 января 2023 г. 23:50
Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии

Подписанные Азербайджаном с международными энергетическими компаниями соглашения, позволят нашей стране производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с председателем совета директоров Fortesque Future Industries Эндрю Форестом в Давосе.

Предусматривается, что производство части данной энергии в объеме 12 тысяч мегаватт будут осуществлять SOCAR и компания Fortesque Future Industries.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 22 min meqavatadək külək və günəş enerjisi istehsal edəcək

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