Азербайджан будет представлен на 8-м Берлинском диалоге по энергопереходу

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов посетил Германию по приглашению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов посетил Германию по приглашению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Министр примет участие в международной конференции "8-й Берлинский диалог по энергетическому переходу", которая состоится 29-30 марта, а также примет участие в панельных дискуссиях на тему “Движущие факторы справедливого и социального энергетического перехода”, которые состоятся в день открытия мероприятия.

Данная конференция проводится с 2015 года, является главным международным мероприятием, посвященным глобальному энергетическому переходу, в котором принимают участие более 70 министров иностранных дел и энергетики, более 20 тысяч виртуальных участников из более чем 130 государств.