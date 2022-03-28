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Азербайджан будет представлен на 8-м Берлинском диалоге по энергопереходу

Азербайджан будет представлен на 8-м Берлинском диалоге по энергопереходу Министр энергетики Пярвиз Шахбазов посетил Германию по приглашению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.
Энергетика
28 марта 2022 г. 16:07
Азербайджан будет представлен на 8-м Берлинском диалоге по энергопереходу

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов посетил Германию по приглашению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Министр примет участие в международной конференции "8-й Берлинский диалог по энергетическому переходу", которая состоится 29-30 марта, а также примет участие в панельных дискуссиях на тему “Движущие факторы справедливого и социального энергетического перехода”, которые состоятся в день открытия мероприятия.

Данная конференция проводится с 2015 года, является главным международным мероприятием, посвященным глобальному энергетическому переходу, в котором принимают участие более 70 министров иностранных дел и энергетики, более 20 тысяч виртуальных участников из более чем 130 государств.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan "8-ci Berlin Enerji Keçidi Dialoqu"nda təmsil olunacaq

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