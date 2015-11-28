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    ​Азербайджан будет поставлять LPG в Афганистан

    Ранее Афганистан импортировал LPG в больших объемах из Ирана и Туркменистана

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Афганистан подписал соглашение о закупке энергии у России и Азербайджана. 

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, пресс-секретарь министерства торговли Афганистана Мисафир Коканды сообщил о подписании соглашения о закупке 150 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа (LPG) у Азербайджана и 72 тыс. тонн у России. Коканды также отметил, что они будут закупать LPG у этих стран по более низким ценам, чем в предыдущие годы.

    Отметим, что ранее Афганистан импортировал LPG в больших объемах из Ирана и Туркменистана. 

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