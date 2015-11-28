​Азербайджан будет поставлять LPG в Афганистан

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Афганистан подписал соглашение о закупке энергии у России и Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, пресс-секретарь министерства торговли Афганистана Мисафир Коканды сообщил о подписании соглашения о закупке 150 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа (LPG) у Азербайджана и 72 тыс. тонн у России. Коканды также отметил, что они будут закупать LPG у этих стран по более низким ценам, чем в предыдущие годы.

Отметим, что ранее Афганистан импортировал LPG в больших объемах из Ирана и Туркменистана.