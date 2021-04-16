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Азербайджан более чем в 5 раз увеличил прибыль от экспорта природного газа

Азербайджан более чем в 5 раз увеличил прибыль от экспорта природного газа Объем экспортируемого природного газа за январь-март текущего года в 4,4 раза превышает аналогичный период прошлого года
Энергетика
16 апреля 2021 г. 16:01
Азербайджан более чем в 5 раз увеличил прибыль от экспорта природного газа

За январь-март текущего года, согласно данным таможенных деклараций, Азербайджан экспортировал природный газ в объеме 6 млрд 165 млн 450,44 тыс. кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, за последние три месяца стоимость экспортируемого Азербайджаном природного газа составила 867 млн 067,7 тыс. долларов США.

Объем экспортируемого природного газа за январь-март текущего года в 4,4 раза превышает аналогичный период прошлого года, а его стоимость - в 5,4 раза.

В первом квартале этого года доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 20,95%.

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Версия на английском языке Azerbaijan quintuples gas export revenues 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 5 dəfədən çox artırıb

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