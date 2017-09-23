Азербайджан более чем в 4 раза повысил экспорт электроэнергии

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны электроэнергию на сумму 36,232 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 27,35 млн долларов или 4,1 раз больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В отчетный период наблюдается положительная динамика и в объеме экспортированной электроэнергии. Зарубежным странам продано 812 338,69 квт/ч электроэнергии, что по сравнению с 8 месяцами 2016 года на 620 020,21 тыс квт/ч или в 4,2 раза больше.

Экспорт электроэнергии в январе-августе составил 0,5% от общего экспорта Азербайджана.