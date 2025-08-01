О нас

Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджанская нефть подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,94 или 1,27% - до $72,7.
Энергетика
1 августа 2025 г. 09:55
Азербайджанская нефть подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,94 или 1,27% - до $72,7.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $72,70.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $1,02 или 1,4% - до $71,3 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Latest price of Azerbaijani oil
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Самое читаемое

Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
28 июля 2025 г. 01:42
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
30 июля 2025 г. 04:40
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
30 июля 2025 г. 13:07
На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7
На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7
30 июля 2025 г. 06:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi