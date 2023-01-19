О нас

Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Азербайджанская нефть незначительно подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,06 доллара или 0,07%, до 91,17 доллара.
Энергетика
19 января 2023 г. 09:24
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,06 доллара или 0,07%, до 91,17 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 84,98 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani oil drops in price
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Другие новости из категории

ГНФАР увеличил долю недвижимости в инвестиционном портфеле
ГНФАР увеличил долю недвижимости в инвестиционном портфеле
19 января 2023 г. 10:02
Мировые цены на нефть заметно снизились после выхода слабой статистики в США
Мировые цены на нефть заметно снизились после выхода слабой статистики в США
19 января 2023 г. 09:07
Цель Азербайджана - удвоить экспорт газа на европейский рынок за пять лет
Цель Азербайджана - удвоить экспорт газа на европейский рынок за пять лет
18 января 2023 г. 20:50
Ильхам Алиев: Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики
Ильхам Алиев: Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики
18 января 2023 г. 20:34
Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 41% за год
Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 41% за год
18 января 2023 г. 19:16
Азербайджан и ОАЭ хотят ускорить реализацию проектов “зеленой энергии”
ФотоАзербайджан и ОАЭ хотят ускорить реализацию проектов “зеленой энергии”
18 января 2023 г. 18:23
Прокачка транзитной нефти по БТД выросла на 42% в 2022 году
Прокачка транзитной нефти по БТД выросла на 42% в 2022 году
18 января 2023 г. 17:57
В прошлом году перевозки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросли более чем на 18%
В прошлом году перевозки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросли более чем на 18%
18 января 2023 г. 17:51
В прошлом году добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась более чем на 7%
В прошлом году добыча товарного газа в Азербайджане увеличилась более чем на 7%
18 января 2023 г. 17:48
Еврокомиссар: ЕС может заменить поставки газа из РФ возобновляемой энергией
Еврокомиссар: ЕС может заменить поставки газа из РФ возобновляемой энергией
18 января 2023 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi