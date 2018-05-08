Азер Мамедов: SOCAR-Georgia-Gas перевыполнил свои обязательства

Тбилиси. 8 мая. REPORT.AZ/ "SOCAR-Georgia-Gas осуществляет успешную деятельность в Грузии".

Как сообщает грузинское Report, об этом заявил директор компании SOCAR Georgia-Gas Азер Мамедов во время своего выступления на Caspian Energy Forum Tbilisi - 2018 в Тбилиси.

Он отметил, что компания перевыполнила обязательства, взятые перед правительством Грузии.

По словам А.Мамедова, SOCAR Georgia осуществила в Грузии ряд экономических, энергетических, гуманитарных проектов.

Говоря о значимости региональных энергетических проектов, он также отметил, что сегодня нефтегазовые проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум при непосредственном участии Азербайджана, Грузии и Турции играют важную роль не только в нашей энергетической безопасности, но и Европы:

"Еще один наш проект - Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет сдан в эксплуатацию в этом году. Этот трубопровод будет не только доставлять углеводородные запасы Азербайджана на мировой рынок, но также сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности и экономическом развитии региона и Европы".

На форуме был показан видеоролик, рассказывающий о деятельности SOCAR-Georgia в Грузии.