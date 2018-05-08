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    Азер Мамедов: SOCAR-Georgia-Gas перевыполнил свои обязательства

    Тбилиси. 8 мая. REPORT.AZ/ "SOCAR-Georgia-Gas осуществляет успешную деятельность в Грузии".

    Как сообщает грузинское Report, об этом заявил директор компании SOCAR Georgia-Gas Азер Мамедов во время своего выступления на Caspian Energy Forum Tbilisi - 2018 в Тбилиси.

    Он отметил, что компания перевыполнила обязательства, взятые перед правительством Грузии. 

    По словам А.Мамедова, SOCAR Georgia осуществила в Грузии ряд экономических, энергетических, гуманитарных проектов.

    Говоря о значимости региональных энергетических проектов, он также отметил, что сегодня нефтегазовые проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум при непосредственном участии Азербайджана, Грузии и Турции играют важную роль не только в нашей энергетической безопасности, но и Европы: 

    "Еще один наш проект - Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет сдан в эксплуатацию в этом году. Этот трубопровод будет не только доставлять углеводородные запасы Азербайджана на мировой рынок, но также сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности и экономическом развитии региона и Европы".

    На форуме был показан видеоролик, рассказывающий о деятельности SOCAR-Georgia в Грузии. 

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