Азер Мамедов: Ограниченные финансы тормозят обновление газовых сетей

Физический износ части газораспределительных сетей требует их поэтапной модернизации, однако ограниченность финансовых ресурсов сдерживает темпы реализации этих работ.

Физический износ части газораспределительных сетей требует их поэтапной модернизации, однако ограниченность финансовых ресурсов сдерживает темпы реализации этих работ.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз" SOCAR Азер Мамедов на заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии в ходе обсуждения законопроекта "О газоснабжении".

По его словам, несмотря на достигнутый прогресс, в сфере газоснабжения сохраняются вызовы.

"Внедряются инвестиционные программы, но нехватка средств не позволяет ускорить модернизацию. Мы также делаем шаги в сторону цифровизации учета газа, однако инфраструктура требует дополнительного усиления", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что борьба с незаконным использованием газа затруднена из-за проблем с доказательной базой, и потери растут. Мамедов также подчеркнул важность законопроекта "О газоснабжении", целью которого является обеспечение энергетической безопасности и формирование справедливых отношений между потребителями и поставщиками.