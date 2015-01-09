AZAL ввел запрет на электронные сигареты

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL) запретило использование во всех авиарейсах сигарет, кальяна, сигар и электронных сигарет.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, отмечается также о недопустимости ношения электронных сигарет в зарегистрированном багаже.

Ношение подобных устройств допускается лишь в ручном багаже пассажира.

Кроме того, в самолетах AZAL запрещается перевозить в качестве груза или багажа все виды литий-металлических батарей (UN 3090). Эти разовые батареи, заряжать которые нельзя ни в коем случае, должны перевозиться либо внутри специального оборудования, либо подготавливаться к перевозке (UN 3091) в соответствии с правилами перевозки опасного груза Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).