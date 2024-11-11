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Аян Наджаф: Процессу декарбонизации препятствует отсутствие стандартов в этой области

Аян Наджаф: Процессу декарбонизации препятствует отсутствие стандартов в этой области Аян Наджаф: Процессу декарбонизации препятствует отсутствие стандартов в этой области
Энергетика
11 ноября 2024 г. 14:26
Аян Наджаф: Процессу декарбонизации препятствует отсутствие стандартов в этой области

Одной из причин, препятствующих процессу декарбонизации, является отсутствие стандартов в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказала член Координационного совета Азербайджанской операционной компании COP29 Аян Наджаф в "зеленой зоне" COP29.

По ее словам, декарбонизация и углеродные рынки станут одними из главных тем Саммита климатических действий, который пройдет в рамках COP29, добавила она.

Наджаф подчеркнула, что процессам декарбонизации и управления углеродными рынками также препятствует отсутствие стандартов и регулирования в этих областях. "Однако мы не имеем права быть пессимистами, потому что у нас есть крупные партнеры, которые поддерживают нас в поиске решений. Мы стараемся преодолеть эти проблемы", - сказала она.

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Версия на английском языке Ayan Najaf: Decarbonization efforts hampered by lack of standardization
Версия на азербайджанском языке Ayan Nəcəf: “Dekarbonizasiya ilə bağlı problem standartlaşdırmanın olmaması ilə bağlıdır”

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