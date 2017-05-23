Автозаправочная станция SOCAR в Батуми вошла в ТОП-10

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Составлен список 10 автозаправочных станций мира с необычной архитектурой.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, автозаправочная станция SOCAR в Батуми (Грузия), расположенная рядом со зданием филиала американской сети ресторанов McDonalds, в рейтинге заняла третье место.

Батумский McDonalds был построен в 2013 году. Автором проекта является грузинский архитектор Георгий Хмаладзе из компании Khmaladze Architects. McDonalds в Батуми славится своим необычным дизайном и не раз получал мировые награды за свою архитектуру.

Автозаправочная станция Wissol близ грузинского Гори находится на девятом месте рейтинга. Станция знаменита своей непривычной архитектурой. Автором проекта является немецкий архитектор Юрген Майер.

Первое место в рейтинге лучших автозаправочных станций мира заняла заправочная станция Rest Area Niemenharju в Финляднии. За ней следует POPS Arcadia Route в США.