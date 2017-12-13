Австрия возобновила транзит газа в Европу

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Австрийская компания Gas Сonnect заявила о восстановлении транзитных поставок газа в страны Европы, прерванных во вторник из-за аварии на терминале близ города Баумгартен. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил управляющий директор компании Гаральд Штиндль.

"Мы смогли восстановить работу всех транзитных линий до полуночи вчера, и все эти линии работают на 100%", - сказал Штиндль.

Он добавил, что взрыв мог был вызван техническим сбоем.

Взрыв произошел во вторник на газораспределительной станции австрийской нефтегазовой компании OMV близ города Баумгартен. В результате пострадал 21 человек, один погиб. ЧП затронуло крупнейший австрийский газовый терминал, занимающийся распределением российского газа в Европе. Компания - оператор терминала Gas Connect Austria в ручном режиме произвела отключение газопровода. Треть российского экспортного газа в Европу транспортируется именно посредством мощностей газового терминала в Баумгартене.