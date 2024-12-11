Австрия, Словакия и Чехия призвали ФРГ отменить плату за транзит газа

Австрия, Словакия и Чехия призвали Германию как можно скорее отменить плату за транзит по своей территории предназначенного для них газа.

Австрия, Словакия и Чехия призвали Германию как можно скорее отменить плату за транзит по своей территории предназначенного для них газа.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно информации, Вена, Братислава и Прага считают целесообразным для укрепления европейской энергобезопасности, чтобы в декабре германская сторона внесла поправку в законодательство, отменяющую плату за транзит газа.

Соответствующая поправка прошла в сентябре в первом чтении через Бундестаг, но на ее окончательное утверждение негативно может повлиять произошедший в ноябре распад правительственной коалиции в Германии. Берлин ранее обещал странам - партнерам по Евросоюзу отметить пошлину с января 2025 года.

Австрия, Словакия и Чехия, как следует из документа, настаивают на скорейшей отмене германской пошлины с учетом того, что в конце 2024 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину. Киев отказался от продолжения транспортировки энергосырья из РФ. Ожидается, что возникшую ситуацию в предстоящей понедельник обсудят на встрече в Брюсселе министры энергетики государств - членов ЕС.

Отметим, что пошлина на транзит газа по германской территории была введена осенью 2022 года. Берлин обосновал плату за транспортировку энергосырья в соседние страны необходимостью обеспечения безопасности поставок и покрытия расходов по хранению газа.