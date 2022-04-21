О нас
Аудио новости

Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России

Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России Австрия прекратила импортировать и перерабатывать нефть из России в марте.
Энергетика
21 апреля 2022 г. 12:17
Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России

Австрия прекратила импортировать и перерабатывать нефть из России в марте.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в австрийской нефтегазовой компании OMV.

По словам представителя австрийской компании, на нефтеперерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и германском Бургхаузене доля российской сырой нефти всегда была довольно небольшой. "В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть", - отметил представитель австрийской компании в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщило Австрийское агентство печати, важнейшим поставщиком нефти для Австрии многие годы является Казахстан. За ним следуют Ливия и Ирак. На долю этих трех стран приходилось 80% импорта нефти в Австрию. Согласно данным австрийского статистического ведомства, в 2021 году только 7,8% из 596 тыс. тонн поставленной в Австрию нефти приходилось на долю импорта из России.

В то же время зависимость Австрии от российского газа остается высокой и составляет 80% импорта этого вида топлива. Поэтому австрийские власти исключают возможность газового эмбарго из России в Австрию.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Austria stops importing and refining oil from Russia

Другие новости из категории

Вагит Алекперов покинул совет директоров и пост главы Лукойла
Вагит Алекперов покинул совет директоров и пост главы "Лукойла"
21 апреля 2022 г. 13:48
Давид Нармания: У нас есть альтернативные источники поставок - Азербайджан и Турция
Давид Нармания: У нас есть альтернативные источники поставок - Азербайджан и Турция
21 апреля 2022 г. 13:06
Италия сможет отказаться от российского газа уже через 1,5 года
Италия сможет отказаться от российского газа уже через 1,5 года
21 апреля 2022 г. 13:02
Во Франции оценили возможность ввода ЕС эмбарго на газ из России
Во Франции оценили возможность ввода ЕС эмбарго на газ из России
21 апреля 2022 г. 11:16
Цена азербайджанской нефти приблизилась к 110 долларам
Цена азербайджанской нефти приблизилась к 110 долларам
21 апреля 2022 г. 10:29
Турция направит крупные инвестиции на разработку газовых месторождений в Черном море
Турция направит крупные инвестиции на разработку газовых месторождений в Черном море
21 апреля 2022 г. 10:19
Brent подорожала до 107,93 долларов за баррель на опасениях о спаде предложения
Brent подорожала до 107,93 долларов за баррель на опасениях о спаде предложения
21 апреля 2022 г. 10:05
Цены на газ в Европе снизились
Цены на газ в Европе снизились
21 апреля 2022 г. 03:16
В SOCAR прояснили ситуацию с сокращением численности работников
В SOCAR прояснили ситуацию с сокращением численности работников
20 апреля 2022 г. 20:38
Германия откажется от российской нефти до конца года
Германия откажется от российской нефти до конца года
20 апреля 2022 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi