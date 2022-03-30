Австрия подготовила план в случае прекращения поставок газа из России

В Австрии есть план на случай прекращения поставок газа из России.

В Австрии есть план на случай прекращения поставок газа из России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.

"Конечно, в целом, есть план на случай чрезвычайной ситуации, он многоуровневый. С другой стороны, мы уже согласовали стратегическое пополнение запасов, это уже было одобрено в Национальном совете (Нижняя палата парламента)", - сказал Бруннер.