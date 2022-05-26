Австрийская OMV решила перепроверить условия контрактов на поставку газа из РФ

Австрийская нефтегазовая компания OMV поручила немецкой юридической фирме перепроверить условия заключения долгосрочных контрактов с "Газпромом" на поставку газа из России.

Австрийская нефтегазовая компания OMV поручила немецкой юридической фирме перепроверить условия заключения долгосрочных контрактов с "Газпромом" на поставку газа из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники в окружении компании сообщила в четверг австрийская газета Kurier.

По их сведениям, уполномоченная юридическая фирма при поддержке ответственного отдела компании должна проверить соблюдение необходимых условий для заключения контрактов, заложенные риски и отсутствие статьи о выходе.

В 2018 году "Газпром экспорт" и OMV подписали соглашение по поставкам газа до 2040 года. 20 мая стало известно, что OMV открыла счет в Газпромбанке в евро для оплаты поставок газа из России.