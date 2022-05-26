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Австрийская OMV решила перепроверить условия контрактов на поставку газа из РФ

Австрийская OMV решила перепроверить условия контрактов на поставку газа из РФ Австрийская нефтегазовая компания OMV поручила немецкой юридической фирме перепроверить условия заключения долгосрочных контрактов с "Газпромом" на поставку газа из России.
Энергетика
26 мая 2022 г. 14:45
Австрийская OMV решила перепроверить условия контрактов на поставку газа из РФ

Австрийская нефтегазовая компания OMV поручила немецкой юридической фирме перепроверить условия заключения долгосрочных контрактов с "Газпромом" на поставку газа из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники в окружении компании сообщила в четверг австрийская газета Kurier.

По их сведениям, уполномоченная юридическая фирма при поддержке ответственного отдела компании должна проверить соблюдение необходимых условий для заключения контрактов, заложенные риски и отсутствие статьи о выходе.

В 2018 году "Газпром экспорт" и OMV подписали соглашение по поставкам газа до 2040 года. 20 мая стало известно, что OMV открыла счет в Газпромбанке в евро для оплаты поставок газа из России.

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Версия на английском языке Austrian OMV to recheck terms of contracts for Russian gas supply

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