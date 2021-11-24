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Австрийская компания ведет переговоры о строительстве новых ГЭС в Азербайджане

Австрийская компания ведет переговоры о строительстве новых ГЭС в Азербайджане Австрийская компания Voith Hydro хочет построить в Азербайджане новую гидроэлектростанцию.
Энергетика
24 ноября 2021 г. 11:47
Австрийская компания ведет переговоры о строительстве новых ГЭС в Азербайджане

Австрийская компания Voith Hydro хочет построить в Азербайджане новую гидроэлектростанцию.

Как передает Report, об этом сообщил региональный менеджер по продажам компании Фатих Хаскилич.

Об этом он рассказал на встрече в формате B2B азербайджанских и австрийских предпринимателей, которая прошла в Баку при поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

"У нас большой опыт в этой области. Мы построили ГЭС в Турции, Грузии и Иране. В настоящее время мы строим ГЭС и на освобожденных территориях Азербайджана. Параллельно ведем переговоры о строительстве новых станций. По итогам обсуждений станет известно, где будут построены новые станции и какова будет их мощность", - сказал Ф.Хаскилич.

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Версия на английском языке Austrian company wishes to expand construction of HPPs in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Avstriya şirkəti Azərbaycanda SES tikintisini genişləndirmək istəyir

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