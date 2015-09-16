​Австрийская компания провела переговоры по строительству новой битумной установки в Азербайджане

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в рамках работ по модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева предусматривает строительство новой битумной установки производительностью 400 тыс. тонн в год.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, с этой целью австрийская компания Poerner GmbH. начала работы по организации производства битума из нефти и провела контрактные переговоры. По итогам переговоров состоялось первое координационное заседание с участием руководства компании Poerner и привлеченной в качестве управляющего подрядчика по проекту компании Fluor. На заседании приняли участие советник президента SOCAR Фарамаз Рустамов, советник вице-президента по переработке Махияддин Исмаилов, главный инженер НПЗ имени Г.Алиева Наиль Амиров, заместитель директора по модернизации и реконструкции Фарид Ибрагимхалилов, технические менеджеры по проектам компаний Fluor и Poerner Фредерик Баарс и Кристиан Опитц и другие специалисты. В ходе технических обсуждений представлены рациональные предложения, состоялся обмен мнениями. Отмечено, что в ближайшее время компания Poerner приступит к работам по базовому проектированию.

Отметим, что работы по модернизации завода будут проводиться поэтапно в течение 2015-2019 годов. Целью мероприятий является соответствие потребляемого в стране двигательного топлива стандартам Евро-5, а также обеспечение ПО "Азеркимйа" высококачественным сырьем (фракции этан-этилена, пропан-пропилена и бутан-бутилена).