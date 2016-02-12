​Австрийская компания продает Petrol Ofisi

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Австрийская компания OMV продает принадлежащую ей сеть автозаправочных станций Petrol Ofisi в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, сейчас выбирается консультант для подготовки процедуры продажи и расчета примерных сроков.

Отметим, что OMV Petrol Ofisi принадлежит в Турции около 2 тыс. автозаправочных станций, фабрика по производству минеральных масел, 3 терминала LPG (сжиженный нефтяной газ). Компания реализовала в прошлом году в Турции продукты в объеме 10 млн. тонн.

Компания OMV являлась одним из акционеров проекта газопровода Nabucco West, призванного обеспечить поставки газа из Каспийского региона и Среднего Востока на европейский рынок.