Австралия впервые с 2022 года направила в Европу партию СПГ

Австралия, предположительно, направила в Европу судно с партией сжиженного природного газа (СПГ) впервые с 2022 года.

Австралия, предположительно, направила в Европу судно с партией сжиженного природного газа (СПГ) впервые с 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Судно Elisa Ardea недавно пришвартовалось у завода по производству СПГ Wheatstone LNG в Австралии. Оттуда оно должно проследовать во французский порт Дюнкерк. Морские поставки необходимы Европе, чтобы заменить "потерю российского трубопроводного топлива".

Согласно его данным, в последний раз Европа получала СПГ из Австралии в ноябре 2022 года. В прошлом году все поставки СПГ из Австралии пришлись на страны Азии.