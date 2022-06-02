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Австралия на грани кризиса из-за роста мировых цен на газ

Австралия на грани кризиса из-за роста мировых цен на газ Австралия может столкнуться с энергетическим кризисом из-за нехватки газа и растущих цен на электроэнергию.
Энергетика
2 июня 2022 г. 11:33
Австралия на грани кризиса из-за роста мировых цен на газ

Австралия может столкнуться с энергетическим кризисом из-за нехватки газа и растущих цен на электроэнергию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции новый министр по вопросам изменения климата и энергетики страны Крис Боуэн.

По его словам, Австралия "находится на грани газового кризиса и проблема не будет решена в ближайшее время, поскольку у правительства пока нет действенных рычагов для снижения растущих цен на газ и электроэнергию". "Австралийские энергетические рынки переживают настоящий шторм из-за целого ряда факторов, влияющих на очень серьезную и сложную ситуацию с электро- и газоснабжением", - указал Боуэн, отметив, что "правительство предпримет все необходимые действия для того, чтобы обеспечить стабильность и надежность национального энергетического рынка".

Министр также подчеркнул, что резкое похолодание на юго-восточном и восточном побережье континента повысило спрос на газ и электричество со стороны потребителей. Вместе с и без того высокими мировыми ценами на энергоносители это обеспечило "идеальный шторм" для энергетических рынков Австралии. "Переход на новые, возобновляемые источники энергии облегчит ситуацию, но это случится нескоро, а предыдущее правительство не уделяло должного внимания ни расширению систем хранения СПГ, ни более активному использованию возобновляемых источников энергии, что и мешает справляться с текущими проблемами", - сказал Боуэн.

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