Австралийская пресса посвятила материал политике Гейдара Алиева в энергетическом секторе

При поддержке посольства Азербайджана в Австралии на новостном портале "Vibe Media", имеющем широкую читательскую аудиторию, опубликована статья "Наследие Гейдара Алиева и трансформация Азербайджана в энергетическом секторе", посвященная 100-летию со дня

При поддержке посольства Азербайджана в Австралии на новостном портале "Vibe Media", имеющем широкую читательскую аудиторию, опубликована статья "Наследие Гейдара Алиева и трансформация Азербайджана в энергетическом секторе", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в статье говорится о формировании Гейдаром Алиевым энергетической системы в Азербайджане, о возрождении энергетического сектора Азербайджана после распада СССР благодаря стратегическому видению лидера и решимости заложить основы энергетической независимости и безопасности нашей страны.

Кроме того, в материале говорится о важной роли Азербайджана в воссоздании карты энергоснабжения Европы под руководством Гейдара Алиева, вкладе таких мегапроектов, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, в энергетическую безопасность Европы и диверсификации энергетических маршрутов.

В статье также говорится о том, что наследие великого лидера Гейдара Алиева живет благодаря устойчивым усилиям президента Ильхама Алиева.