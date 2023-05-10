О нас

Австралийская пресса посвятила материал политике Гейдара Алиева в энергетическом секторе

Австралийская пресса посвятила материал политике Гейдара Алиева в энергетическом секторе При поддержке посольства Азербайджана в Австралии на новостном портале "Vibe Media", имеющем широкую читательскую аудиторию, опубликована статья "Наследие Гейдара Алиева и трансформация Азербайджана в энергетическом секторе", посвященная 100-летию со дня
Энергетика
10 мая 2023 г. 18:42
Австралийская пресса посвятила материал политике Гейдара Алиева в энергетическом секторе
Гейдар Алиев

При поддержке посольства Азербайджана в Австралии на новостном портале "Vibe Media", имеющем широкую читательскую аудиторию, опубликована статья "Наследие Гейдара Алиева и трансформация Азербайджана в энергетическом секторе", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в статье говорится о формировании Гейдаром Алиевым энергетической системы в Азербайджане, о возрождении энергетического сектора Азербайджана после распада СССР благодаря стратегическому видению лидера и решимости заложить основы энергетической независимости и безопасности нашей страны.

Кроме того, в материале говорится о важной роли Азербайджана в воссоздании карты энергоснабжения Европы под руководством Гейдара Алиева, вкладе таких мегапроектов, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, в энергетическую безопасность Европы и диверсификации энергетических маршрутов.

В статье также говорится о том, что наследие великого лидера Гейдара Алиева живет благодаря устойчивым усилиям президента Ильхама Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Australian media publishes article on Heydar Aliyev’s policy on energy sector 
Версия на азербайджанском языке Avstraliya mətbuatı Heydər Əliyevin enerji sektorundakı siyasətindən yazıb

Экслюзивные новости

Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi