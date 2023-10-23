Атырауский НПЗ выйдет на полную проектную мощность в начале ноября

Выход Атырауского НПЗ на полную проектную мощность запланирован на первую декаду ноября.

Выход Атырауского НПЗ на полную проектную мощность запланирован на первую декаду ноября.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что основной объем планово-предупредительных работ (ППР) заводе выполнен, оставшиеся работы ведутся по графику.

Накануне НПЗ произвел запуск первой очереди технологических установок завода. В сообщении говорится, что суточная переработка нефти составляет 9 500 тонн, также начато производство товарной продукции: автобензинов - 1 200 тонн в сутки, дизельного топлива - 1 500 тонн в сутки.

На остальных установках основной объем ППР практически выполнен. Согласно графику, утвержденному министерством энергетики Казахстана, планируется поочередной вывод оборудования на технологический режим.

Выполнены чистка оборудования, работы по футеровке печей и реакторов, замена изношенного оборудования и катализаторов, модификация внутренних устройств колонного оборудования и т.д. Продолжаются ревизия, инспекция и опрессовка сосудов, работающих под давлением.

Реализуется проект установки автоматизированной системы мониторинга (АСМ) эмиссий в окружающую среду. В рамках ППР на дымовых трубах технологических печей произведены все необходимые работы для монтажа оборудования АСМ.