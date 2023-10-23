Атырауский НПЗ выйдет на полную проектную мощность в начале ноября

Выход Атырауского НПЗ на полную проектную мощность запланирован на первую декаду ноября.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба предприятия.
В сообщении отмечается, что основной объем планово-предупредительных работ (ППР) заводе выполнен, оставшиеся работы ведутся по графику.
Накануне НПЗ произвел запуск первой очереди технологических установок завода. В сообщении говорится, что суточная переработка нефти составляет 9 500 тонн, также начато производство товарной продукции: автобензинов - 1 200 тонн в сутки, дизельного топлива - 1 500 тонн в сутки.
На остальных установках основной объем ППР практически выполнен. Согласно графику, утвержденному министерством энергетики Казахстана, планируется поочередной вывод оборудования на технологический режим.
Выполнены чистка оборудования, работы по футеровке печей и реакторов, замена изношенного оборудования и катализаторов, модификация внутренних устройств колонного оборудования и т.д. Продолжаются ревизия, инспекция и опрессовка сосудов, работающих под давлением.
Реализуется проект установки автоматизированной системы мониторинга (АСМ) эмиссий в окружающую среду. В рамках ППР на дымовых трубах технологических печей произведены все необходимые работы для монтажа оборудования АСМ.