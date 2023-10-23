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Атырауский НПЗ выйдет на полную проектную мощность в начале ноября

Атырауский НПЗ выйдет на полную проектную мощность в начале ноября Выход Атырауского НПЗ на полную проектную мощность запланирован на первую декаду ноября.
Энергетика
23 октября 2023 г. 09:27
Атырауский НПЗ выйдет на полную проектную мощность в начале ноября

Выход Атырауского НПЗ на полную проектную мощность запланирован на первую декаду ноября.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что основной объем планово-предупредительных работ (ППР) заводе выполнен, оставшиеся работы ведутся по графику.

Накануне НПЗ произвел запуск первой очереди технологических установок завода. В сообщении говорится, что суточная переработка нефти составляет 9 500 тонн, также начато производство товарной продукции: автобензинов - 1 200 тонн в сутки, дизельного топлива - 1 500 тонн в сутки.

На остальных установках основной объем ППР практически выполнен. Согласно графику, утвержденному министерством энергетики Казахстана, планируется поочередной вывод оборудования на технологический режим.

Выполнены чистка оборудования, работы по футеровке печей и реакторов, замена изношенного оборудования и катализаторов, модификация внутренних устройств колонного оборудования и т.д. Продолжаются ревизия, инспекция и опрессовка сосудов, работающих под давлением.

Реализуется проект установки автоматизированной системы мониторинга (АСМ) эмиссий в окружающую среду. В рамках ППР на дымовых трубах технологических печей произведены все необходимые работы для монтажа оборудования АСМ.

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Версия на английском языке Atyrau Refinery to reach full design capacity in early November

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