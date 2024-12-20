Атырауский НПЗ впервые в истории переработает рекордный объем нефти

Атырауский нефтеперерабатывающий завод, один из трех крупнейших НПЗ Казахстана, ожидает по итогам 2024 года достичь рекордного объема переработки сырья за всю свою историю.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод, один из трех крупнейших НПЗ Казахстана, ожидает по итогам 2024 года достичь рекордного объема переработки сырья за всю свою историю.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу завода, объем переработки в декабре 2024 года составит 490 тыс. тонн.

"За весь 2024 год планируется переработать 5 млн 543,7 тыс. тонн сырья, что на 68,3 тыс. тонн превышает показатель за аналогичный период прошлого года (5 млн 475,5 тыс. тонн)", - говорится в информации.

Превышение утвержденного плана Министерства энергетики Казахстана на 2024 год (5,5 млн тонн) составит 0,8%.

"В этом году ожидается рекордный объем переработки сырья за всю историю завода", — говорится в сообщении.

В Казахстане функционируют три крупных НПЗ: Павлодарский на севере, Шымкентский на юге и Атырауский на западе страны.