Атомщики России и Китая обсуждают проекты в ядерной энергетике

Развитие реакторов на быстрых нейтронах, замыкание ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) и строительство новых АЭС являются основными темами для обсуждения атомщиков России и Китая.

Развитие реакторов на быстрых нейтронах, замыкание ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) и строительство новых АЭС являются основными темами для обсуждения атомщиков России и Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель гендиректора "Русатом энерджи проджектс" Дамей Хашба на Российско-китайском энергетическом форуме в Москве во вторник.

"В настоящее время у нас в проработке довольно широкий набор тем. Центральное место занимают быстрые реакторы и замыкание ядерного топливного цикла. Кроме того, обсуждаем сооружение новых АЭС, включая сотрудничество в третьих странах, сотрудничество в ядерном топливном цикле, ядерная медицина и другие направления", - сказал он.